США могут «обломать» ФРГ по одному из вопросов из-за страха перед Россией

США могут «обломать» ФРГ по одному из вопросов из-за страха перед Россией Politico: США могут отказаться от планов о поставках ракет Tomahawk в Германию

Администрация США может отказаться от планов по размещению крылатых ракет Tomahawk в Германии, пишет газета Politico. Однако окончательное решение пока не объявлено.

Причиной называются опасения американских чиновников, что Москва расценит этот шаг как эскалацию. Издание отмечает, что такое решение станет неожиданным отходом от давно согласованной договоренности с одним из ключевых союзников Вашингтона.

Также сообщалось, что США могут сдвинуть сроки поставок крылатых ракет Tomahawk Японии из-за дефицита вооружений после войны против Ирана. Япония рассчитывала получить 400 ракет Tomahawk дальностью 1,6 тыс. км в период с 2025 по 2027 финансовый год. Газета Financial Times проинформировала, что поставки могут перенести на два года.

Ранее стало известно, что Соединенным Штатам потребуется несколько лет на восстановление запасов некоторых видов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном. Как следует из доклада вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной в РФ организацией), опубликованного 27 мая, арсеналы ракет Tomahawk вернутся к прежнему уровню лишь к концу 2030 — началу 2031 года.