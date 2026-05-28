Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 05:50

В США определили, через какое время смогут восполнить запас боеприпасов

США смогут восполнить запасы потраченных из-за Ирана боеприпасов через пару лет

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенным Штатам потребуется несколько лет на восстановление запасов некоторых видов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном, следует из доклада вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной в РФ организацией), опубликованного 27 мая. По данным экспертов, арсеналы ракет Tomahawk вернутся к прежнему уровню лишь к концу 2030 — началу 2031 года.

Для ударов по Ирану было применено более тысячи Tomahawk, а также от 1060 до 1430 боеприпасов для ЗРК Patriot. Запасы перехватчиков Patriot и комплексов THAAD, по оценкам, удастся восполнить к середине 2029 года.

Исследователи полагают, что текущих запасов достаточно для любого вероятного сценария войны с Ираном, но в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе США могут оказаться уязвимы из-за истощения арсеналов. Госдепартамент уже сообщал о задержках поставок боеприпасов странам Балтии именно по этой причине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил NBC News, что регулярно размышляет об оправданности конфликта между США и Ираном. Он признался, что его мировоззрение на протяжении всего противостояния формировалось под влиянием религиозных убеждений.

США
боеприпасы
запасы
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вызывают вопросы»: риелтор объяснила, почему особняк Сигала не продается
Танк «Центра» выдержал более 20 попаданий дронов при боях за Владимировку
Объем промпроизводства в России показал рост в этом году
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 мая: инфографика
«Нам известно»: некоторые страны ЕС открыли небо для БПЛА
Зоопсихолог объяснила, почему кошка спит мордочкой в пол
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 62 БПЛА
Лантратова рассказала о реакции ООН и ОБСЕ на удар по Старобельску
Экс-премьер Украины рассказал о реакции Киева на российские удары возмездия
Врач рассказала, кому геморрой грозит в первую очередь
Армения придумала, где «добывать» газ
Нанесли сокрушительный удар по скоплению ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 мая
Врач ответила, как часто нужно делать прививку от столбняка
«Мини-знаки» появятся на улицах Москвы в этом году
Продюсер рассказал, сменит ли Дмитриенко имидж и репертуар
Ангел «появился» на опубликованных Пентагоном материалах об НЛО
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать при куперозе
«Стремительные сокращения»: в Европе пошли на жесткие меры против беженцев
Онколог назвал первые скрытые симптомы рака желудка
Россиянам объяснили, как вернуть деньги за сорванную из-за гида экскурсию
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.