В США определили, через какое время смогут восполнить запас боеприпасов

Соединенным Штатам потребуется несколько лет на восстановление запасов некоторых видов вооружений, израсходованных в ходе конфликта с Ираном, следует из доклада вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (признан нежелательной в РФ организацией), опубликованного 27 мая. По данным экспертов, арсеналы ракет Tomahawk вернутся к прежнему уровню лишь к концу 2030 — началу 2031 года.

Для ударов по Ирану было применено более тысячи Tomahawk, а также от 1060 до 1430 боеприпасов для ЗРК Patriot. Запасы перехватчиков Patriot и комплексов THAAD, по оценкам, удастся восполнить к середине 2029 года.

Исследователи полагают, что текущих запасов достаточно для любого вероятного сценария войны с Ираном, но в случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе США могут оказаться уязвимы из-за истощения арсеналов. Госдепартамент уже сообщал о задержках поставок боеприпасов странам Балтии именно по этой причине.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил NBC News, что регулярно размышляет об оправданности конфликта между США и Ираном. Он признался, что его мировоззрение на протяжении всего противостояния формировалось под влиянием религиозных убеждений.