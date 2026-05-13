13 мая 2026 в 13:49

Подмосковные спасатели обезвредили боевой припас времен ВОВ

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
В Московской области специалисты «Мособлпожспас» обезвредили боевой припас времен Великой Отечественной войны, пишет 360.ru. Опасную находку ликвидировали в поселке Дорохово Рузского муниципального округа. О взрывоопасном предмете сообщили очевидцы — они обнаружили боеприпас на своем участке в ходе земляных работ.

Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали боеприпас как 50-миллиметровую минометную мину. Перед этим спасатели оцепили территорию и не подпускали людей к опасному предмету. Снаряд перевезли на полигон во взрывобезопасном контейнере и обезвредили по инструкции.

Ранее в Ясном проезде в Москве обнаружили гранату, которая оказалась боевой. Эту информацию подтвердили находившиеся на месте происшествия саперы.

До этого в Ростовской области мужчина подорвал гранату при попытке его задержания. В результате он погиб, двое сотрудников полиции получили ранения.

Регионы
Подмосковье
боеприпасы
спасатели
