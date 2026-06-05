МАГАТЭ организовало локальное перемирие у Запорожской АЭС МАГАТЭ: локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС вступил в силу

Организованный МАГАТЭ локальный режим прекращения огня рядом с Запорожской атомной электростанцией вступил в силу, заявили представители агентства в социальной сети Х. По их словам, благодаря этому специалисты смогут начать ремонт линий электропередачи.

Недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, — отметили в МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку на Запорожскую ТЭС. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации не зафиксировано.