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05 июня 2026 в 08:38

МАГАТЭ организовало локальное перемирие у Запорожской АЭС

МАГАТЭ: локальный режим прекращения огня в районе ЗАЭС вступил в силу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Организованный МАГАТЭ локальный режим прекращения огня рядом с Запорожской атомной электростанцией вступил в силу, заявили представители агентства в социальной сети Х. По их словам, благодаря этому специалисты смогут начать ремонт линий электропередачи.

Недалеко от ЗАЭС вступил в силу локальный режим прекращения огня, организованный МАГАТЭ, что открывает путь для проведения критически важного ремонта линий электропередачи, чтобы предотвратить угрозу ядерной аварии, — отметили в МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

До этого директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме, несмотря на атаку на Запорожскую ТЭС. Она подчеркнула, что нарушений безопасной эксплуатации не зафиксировано.

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