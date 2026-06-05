Два россиянина погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке

Два россиянина погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в коттеджном поселке под Раменским

Два человека погибли при взрыве гранаты под Раменским, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел поздно вечером 4 июня в поселке «Бахтеево-парк».

В материале сказано, что на территории частного дома взорвалась граната, после чего начался сильный пожар. После тушения спасатели обнаружили тело 51-летнего Константина Д. без ног на участке рядом с домом. По данным канала, останки 41-летнего Ивана М. были найдены внутри сгоревшего здания. Детали происшествия выясняются.

До этого пресс-служба украинской полиции сообщила, что в Киеве случился взрыв на территории почтового сортировочного центра. По предварительной информации, он произошел при осмотре одной из посылок, в результате взрыва погиб 59-летний мужчина, а еще двое мужчин получили ранения.

Ранее 66-летний мужчина в Пушкино погиб в результате взрыва баллона для дайвинга, который он привез в пожарную часть. Сотрудник МЧС отказался заправлять оборудование, заметив, что срок годности баллона истек в прошлом году.