Появились кадры пожара в российском ТЦ с салютами Пожар произошел в ТЦ с салютами в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском в ТЦ на улице Холодово, где хранились салюты, вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Огонь спровоцировал взрывы фейерверков.

Возгорание произошло около 02:00. В ходе пожара находившиеся в одном из отделов комплекса пиротехнические изделия начали детонировать. Площадь горения превысила 1 тыс. квадратных метров. На место выехали пожарные расчеты. К 07:00 огонь удалось локализовать.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте ТЭК в Новоспасском районе, подвергшемся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он отметил, что борьба с огнем продолжалась более двух суток.

Кроме того, представитель пожарной службы Тереза Сыкора Флигерова сообщила, что утром 25 июля в детском лагере возле чешского населенного пункта Отрочиневес произошел пожар. Возгорание удалось локализовать менее чем за час после объявления второго уровня опасности из четырех.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, возникший после падения украинского беспилотника, был полностью потушен. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.