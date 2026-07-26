Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 09:42

Появились кадры пожара в российском ТЦ с салютами

Пожар произошел в ТЦ с салютами в подмосковном Раменском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Раменском в ТЦ на улице Холодово, где хранились салюты, вспыхнул пожар, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Огонь спровоцировал взрывы фейерверков.

Возгорание произошло около 02:00. В ходе пожара находившиеся в одном из отделов комплекса пиротехнические изделия начали детонировать. Площадь горения превысила 1 тыс. квадратных метров. На место выехали пожарные расчеты. К 07:00 огонь удалось локализовать.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что открытое горение на объекте ТЭК в Новоспасском районе, подвергшемся атаке беспилотников, было полностью ликвидировано. Он отметил, что борьба с огнем продолжалась более двух суток.

Кроме того, представитель пожарной службы Тереза Сыкора Флигерова сообщила, что утром 25 июля в детском лагере возле чешского населенного пункта Отрочиневес произошел пожар. Возгорание удалось локализовать менее чем за час после объявления второго уровня опасности из четырех.

Также губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени, возникший после падения украинского беспилотника, был полностью потушен. Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Регионы
Подмосковье
Раменское
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе из-за непогоды задерживаются 89 поездов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Названо крупнейшее месторождение золота в России
Стали известны сроки восстановления ДНР после прекращения огня
«Не заинтересован в мире»: Мендель рассказала о главном интересе Зеленского
Непогода в одном из регионов унесла жизнь россиянина
Пугачева заявила о готовности дать концерт в Киеве
В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем
«Север» объявил охоту на Starlink Маска на Украине
В Москве произошла трагедия, когда девочка оперлась на москитную сетку
Эксперт рассказала, как снизить уровень «плохого» холестерина
Европа в огне: кадры пожаров в странах ЕС на фоне продолжающейся жары
Почти 20 дронов атаковали российский регион за сутки
«Союз МС-28» с российско-американским экипажем отстыковался от МКС
Китай спас десятки моряков с затонувшего судна во Вьетнаме
Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
«Русские победят»: в США объяснили, во что превращается Украина
Трое детей погибли из-за отравления газом в российском регионе
В МЧС раскрыли новые детали поисковой операции на Эльбрусе
СК раскрыл основное направление работы по делу о терактах на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.