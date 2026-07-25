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25 июля 2026 в 20:07

Десятки детей чуть не сгорели заживо в детском лагере

Мощный пожар вспыхнул в детском лагере в Чехии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Пожар вспыхнул утром 25 июля в детском лагере у чешского населенного пункта Отрочиневес, были эвакуированы 40 детей и 31 взрослый, сообщила представитель пожарной службы Тереза Сыкора Флигерова изданию Idnes. Возгорание локализовали менее чем за час, объявив второй уровень опасности из четырех.

Пожарные оперативно справились с огнем, однако местная добровольная команда решила остаться на месте до следующего утра для наблюдения за обстановкой. Известно, что в результате пожара пострадал один человек, отравившись продуктами горения.

Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на пресс-конференции сообщил, что более 60 тыс. человек эвакуированы из районов, охваченных лесными пожарами. Наиболее тяжелая обстановка, по его данным, сохраняется в департаментах Жиронда и Ланды на юго-западе страны: там огонь уничтожил 10 тыс. гектаров, а за последние дни сгорело 80 жилых строений, из которых 50 разрушены до основания.

Кроме того, в норвежском поселке Крокстадельва (муниципалитет Драммен) крупный пожар уничтожил более сотни жилых строений, более 400 жителей эвакуированы из опасной зоны. Огонь стремительно распространялся, заставив экстренные службы проводить массовую эвакуацию.

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