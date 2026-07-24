Названо число эвакуированных из-за лесных пожаров во Франции Более 60 тыс. человек эвакуировали на юго-западе Франции из-за лесных пожаров

Более 60 тыс. людей эвакуировали из зоны лесных пожаров во Франции, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес на пресс-конференции. Одна из самых сложных ситуаций складывается в Жиронде и Ландах на юго-западе страны.

Площадь, пострадавшая в Жиронде от огня, достигла 10 тыс. гектаров, а за последние дни пожаром были уничтожены 80 домов, из которых 50 разрушены полностью. В департаменте Ланды пожар в районе коммуны Бискаросс возрос до 2,5 тыс. гектаров. Пока устранить возгорание не получается, в связи с чем 23 тыс. человек были эвакуированы.

На данный момент 40 тыс. человек были эвакуированы или в настоящее время эвакуируются из-за пожара, который дошел до полуострова Кап-Ферре, — рассказал Нуньес.

Для ликвидации возгорания в двух департаментах Франции задействовано 1,7 тыс. пожарных, 330 военных и жандармов, которые оказывают помощь в эвакуации людей. Также на месте работают пожарные самолеты и вертолеты.

Ранее в Мадриде объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров. На записи, размещенным ведомством Испании, видны большие очаги возгорания и территории, охваченные огнем.