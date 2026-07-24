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24 июля 2026 в 12:23

Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде

Минобороны Испании сообщило о ЧС в Мадриде из-за лесных пожаров

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В Мадриде объявили чрезвычайную ситуацию из-за лесных пожаров, соответствующее уведомление опубликовано на странице Министерства обороны Испании в социальной сети X. В ведомстве также разместили видео с кадрами масштабных пожаров. На записи видны большие очаги возгорания и территории, охваченные огнем.

Ранее сообщалось, что рекордная жара, накрывшая Францию в конце июня, привела к кризисной ситуации в похоронной сфере. Так, уточняется, что директор похоронного бюро в Орлеане Готье Катон был вынужден арендовать пять рефрижераторных контейнеров для хранения тел. По его словам, количество умерших оказалось втрое выше обычного уровня. Катон отметил, что за почти 25 лет работы впервые столкнулся с настолько масштабной ситуацией.

Европа
Испания
лесные пожары
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