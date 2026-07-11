Смертоносный лесной пожар на юге Испании унес жизни 12 человек Reuters: 12 человек погибли в огненной ловушке при эвакуации в Испании

По меньшей мере 12 человек погибли, пытаясь спастись от лесного пожара на юге Испании, сообщает Reuters. Трагедия произошла в деревне Бедар.

Местные жители решили покинуть район на автомобилях, несмотря на рекомендации властей не делать этого. Во время эвакуации они оказались в огненной ловушке. Четыре человека погибли внутри автомобилей. Еще восемь жителей оставили машины и попытались уйти пешком, однако также стали жертвами пожара.

Кроме того, 23 человека числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают выяснять их судьбу.

Лесной пожар уже называют одним из самых смертоносных в истории Испании. Возгорание привело к гибели людей во время попытки эвакуации и стало серьезной трагедией для региона.

Ранее стало известно, что около 340 человек были эвакуированы из горящего торгового центра в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. Возгорание произошло в торгово-складском здании на Красногорском бульваре. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 19:28 от очевидца.