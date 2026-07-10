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10 июля 2026 в 20:48

Около 340 человек эвакуировали из горящего ТЦ в Красногорске

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Около 340 человек были эвакуированы из горящего торгового центра в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области в МАКСе. Возгорание произошло в торгово-складском здании на Красногорском бульваре.

Эвакуировано 340 человек. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении ведомства.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 19:28 от очевидца. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался густой черный дым, происходило горение кровли. Пожар удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров. В 20:25 спасатели ликвидировали открытое горение. Всего к тушению привлекались 41 человек и 14 единиц техники.

Ранее пожар произошел в ангаре в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Ранг пожара был повышен до № 1-Бис. К ликвидации возгорания привлекались восемь единиц техники и 36 огнеборцев.

Также сильный пожар произошел на территории промзоны под Батайском Ростовской области. По информации источника, полыхали деревянные поддоны на улице Фермерской. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, был виден в соседнем Ростове.

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эвакуации
торговые центры
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