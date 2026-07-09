«Дым прямо черный»: под Батайском загорелся огромный склад Сильный пожар разгорелся в промзоне под Батайском Ростовской области

Сильный пожар разгорелся на территории промзоны под Батайском Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его информации, полыхают деревянные поддоны на улице Фермерской, 1а. Столб черного дыма, поднимающийся в небо, виден в соседнем Ростове.

Ехал по городу, дым ужасный, прямо черный. Наверное, горит что-то масштабное, — рассказал один из очевидцев в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в Твери в результате отражения атаки украинских БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Среди гражданского населения и персонала объекта пострадавших нет. На месте ЧП действует оперативный штаб.

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону от полученных ожогов скончался 12-летний ребенок. Мальчик и его сверстники во время игры небрежно обращались с бензином. В итоге школьник загорелся, товарищи бросились сбивать огонь, но их усилия оказались тщетными.