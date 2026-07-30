«Последнее заседание»: Пашинян объявил об отставке Пашинян сообщил об отставке с должности премьер-министра и всего кабмина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке с должности премьер-министра, а также всего кабмина, передает Armenpress. Он заявил об этом на заседании правительства. Процедура является формальной, поскольку мандат восьмого созыва парламента Армении заканчивается в конце июля. Первое заседание нового состава парламента состоится 2 августа.

Это последнее заседание нашего правительства. В связи с формированием парламента девятого созыва в воскресенье мы подадим в отставку, — заявил политик.

Ранее Пашинян заявил, что нерешенность проблем вокруг Еревана может обернуться катастрофическими последствиями для ЕАЭС. Он отметил, что нынешняя ситуация показывает, что экономический союз фактически оказался парализован и не функционирует. При этом глава правительства подчеркнул, что власти Армении пока не рассматривают выход из состава ЕАЭС.

Кроме того, Пашинян заявил, что во время первого после парламентских выборов телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов. Он отметил, что беседа прошла успешно.