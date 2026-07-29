Пашинян спрогнозировал «начало конца ЕАЭС»

Нерешенность проблем вокруг Еревана может стать катастрофической для ЕАЭС, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам после заседания партии «Гражданский договор». По его словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что экономический союз фактически «парализован и не функционирует», передает Sputnik Армения.

Подобная ситуация показывает, что ЕАЭС парализован и не работает. Если этот вопрос быстро не решится, позвольте мне спрогнозировать, что это будет началом конца ЕАЭС, — сказал Пашинян.

При этом глава правительства подчеркнул, что у властей страны на данный момент нет конкретных планов по выходу из состава ЕАЭС. Проблематику двусторонних и многосторонних отношений он недавно лично обсудил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров стороны смогли прийти к общему пониманию как минимум по нескольким ключевым вопросам.

Армянский лидер также заявил о законном праве Еревана формировать альтернативные внешнеполитические и экономические направления. Что касается возникающих сложностей с экспортом продукции из Армении в РФ, премьер связывает их именно с реализацией политики поиска альтернатив. В Ереване убеждены, что российские партнеры в целом принимают и уважают легитимность такого курса армянской стороны.

Ранее Пашинян не исключил возможности проведения личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в будущем. При этом политик подчеркнул, что диалог между Москвой и Ереваном будет продолжен в любом формате.