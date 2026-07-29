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29 июля 2026 в 16:48

Общественник ответил, сколько самозанятых смогут получить больничные

Общественник Литвинов: более 7 тыс. самозанятых смогут получить больничные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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С августа 2026 года более 7 тыс. самозанятых смогут получить больничные, рассказал URA.RU президент Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Он отметил, что это на 23% больше, чем в марте этого года.

На апрель 2026 года добровольные взносы на страхование по временной нетрудоспособности перечисляли 7,2 тысячи самозанятых граждан. По сравнению с мартом это на 23% больше. Большинство участников программы выбрали более высокий уровень страхового обеспечения — 50 тыс. рублей, остальные — 35 тыс. рублей, — рассказал Литвинов.

Общественник подчеркнул, что у механизма есть потенциал: по мере того как участники будут получать выплаты, доверие к системе может вырасти. По его словам, дальнейшему развитию программы могут способствовать расширение мер мотивации участия, преференции для застрахованных самозанятых и развитие дополнительных сервисов внутри социального страхования.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что самозанятые смогут получить первые выплаты по больничным уже в августе 2026 года. На выплаты смогут претендовать граждане, которые подали заявление в январе 2026 года и перечисляли добровольные страховые взносы с февраля по июль.

Общество
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самозанятые
выплаты
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