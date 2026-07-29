Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:24

Мирный житель получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона ВСУ

Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС. Пострадал мирный житель, его госпитализировали.

В Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение плеча и был госпитализирован. Также повреждения получили коммерческие объекты, автомобили и административные здания.

Атаки беспилотников зафиксировали также в Белгороде, Белгородском и Краснояружском округах. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, транспорт и хозяйственные постройки.

До этого оперштаб сообщал, что в результате атаки украинского дрона в поселке Красная Яруга погиб мирный житель. В самом Белгороде от налета БПЛА пострадал коммерческий объект, где оказались повреждены навес, остекление и оборудование.

Ранее пресс-служба Московской патриархии сообщила, что в Троицком районе ЛНР в результате атаки вражеского БПЛА «Хорнет» погиб монах Русской православной церкви Рафаил (Анисимов). Погибший являлся насельником Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и добровольно помогал священнослужителям в зоне СВО.

Регионы
Белгородская область
погибшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему многомиллионную выплату по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Раскрыто, кто был целью покушения при подрыве авто в Одессе
Двух подозревамых в пропаже россиян в Таиланде объявили в розыск
Резерв нефти США снизился до исторического минимума
«Нормальный мужик»: Губерниев рассказал о диалоге с молодым тренером ЦСКА
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.