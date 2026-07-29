Мирный житель получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона ВСУ Мирный житель пострадал при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Четыре муниципалитета Белгородской области подверглись атакам украинских беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона в мессенджере МАКС. Пострадал мирный житель, его госпитализировали.

В Шебекино FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мужчина получил осколочное ранение плеча и был госпитализирован. Также повреждения получили коммерческие объекты, автомобили и административные здания.

Атаки беспилотников зафиксировали также в Белгороде, Белгородском и Краснояружском округах. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, частные дома, транспорт и хозяйственные постройки.

До этого оперштаб сообщал, что в результате атаки украинского дрона в поселке Красная Яруга погиб мирный житель. В самом Белгороде от налета БПЛА пострадал коммерческий объект, где оказались повреждены навес, остекление и оборудование.

Ранее пресс-служба Московской патриархии сообщила, что в Троицком районе ЛНР в результате атаки вражеского БПЛА «Хорнет» погиб монах Русской православной церкви Рафаил (Анисимов). Погибший являлся насельником Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря и добровольно помогал священнослужителям в зоне СВО.