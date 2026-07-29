Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом Юрист де Вель счел возможным задержание Дурова за рубежом по линии Интерпола

Основатель Telegram Павел Дуров может быть задержан за пределами Евросоюза на основании обвинений со стороны ФСБ при «красном уведомлении» Интерпола, заявил французский юрист Филипп де Вель. При этом он отметил, что все будет зависеть от страны пребывания Дурова. К примеру, Франция не станет выдавать предпринимателя, поскольку у него есть французское гражданство, передает РИА Новости.

Однако риск задержания существует. Если «красное уведомление» Интерпола будет действовать и распространяться, все зависит от того, в какой стране он находится, — считает де Вель.

Юрист признал, что в связи с геополитической ситуацией страны ЕС вряд ли согласятся сотрудничать с Россией по этому вопросу. Однако в Китае или Индии, полагает он, такое взаимодействие возможно.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что Дуров начал противопоставлять себя государству. По мнению парламентария, он стал брать не себя лишнюю ответственность.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник не исключил, что мессенджер Telegram может быть признан террористическим ресурсом на территории России. По его словам, Дурова неоднократно призывали закрыть чаты, используемые для вербовки россиян.