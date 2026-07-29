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29 июля 2026 в 17:47

Девятилетний ребенок умер после атаки БПЛА в российском регионе

Минздрав Крыма сообщил о смерти ребенка после атаки БПЛА в Керчи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девятилетний мальчик, получивший ранения в результате атаки беспилотника на частный дом в Керчи, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики Крым. Инцидент произошел 28 июля.

Несмотря на весь объем оказанной медицинской помощи, ребенок умер, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошел днем, когда беспилотный летательный аппарат поразил жилое строение. Помощник главы региона Ольга Курлаева уточняла, что в результате удара также пострадали трое взрослых. Все получившие травмы были экстренно госпитализированы в медицинские учреждения города.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при ударе беспилотника по частному дому в Керчи пострадала семья из четырех человек. Также он заявил, что после атаки на многоквартирный дом пострадали 10 человек. Позже помощник главы региона Ольга Курлаева уточнила, что среди госпитализированных оказался девятилетний мальчик, чье состояние медики оценили как крайне тяжелое.

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