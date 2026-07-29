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29 июля 2026 в 18:27

В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»

Politico: демпартия не поддерживает принятие закона об «адских санкциях»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Многие члены Демократической партии США в Палате представителей не поддержат принятие закона об «адских санкциях» против России и Ирана, пишет Politico. Члены парламента не хотят предоставлять президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу широких полномочий по введению пошлин.

По словам сенатора Джинн Шейхин, это единственный жизнеспособный пакет санкций, который могут принять в виде закона. Она добавила, что политикам нужно обсудить друг с другом возможные риски.

По данным издания, администрация Белого дома также «вяло» отреагировала на адские санкции. Многие республиканцы-члены парламента избегали выносить законопроект на обсуждение из уважения к Трампу.

Пока Палата представителей ушла на летние каникулы. Конгрессмены обсудят принятие закона уже в сентябре.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если его одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.

США
демпартия
санкции
палата представителей
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