В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»

В США выступили против принятия закона об «адских санкциях» Politico: демпартия не поддерживает принятие закона об «адских санкциях»

Многие члены Демократической партии США в Палате представителей не поддержат принятие закона об «адских санкциях» против России и Ирана, пишет Politico. Члены парламента не хотят предоставлять президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу широких полномочий по введению пошлин.

По словам сенатора Джинн Шейхин, это единственный жизнеспособный пакет санкций, который могут принять в виде закона. Она добавила, что политикам нужно обсудить друг с другом возможные риски.

По данным издания, администрация Белого дома также «вяло» отреагировала на адские санкции. Многие республиканцы-члены парламента избегали выносить законопроект на обсуждение из уважения к Трампу.

Пока Палата представителей ушла на летние каникулы. Конгрессмены обсудят принятие закона уже в сентябре.

Ранее сенаторы обеих партий США согласовали «адские санкции» против России и Ирана. Если его одобрят в нижней палате парламента, Трамп сможет ввести тарифы в отношении пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также тех государств, которые помогают России обойти рестрикции.