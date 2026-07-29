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29 июля 2026 в 19:05

Сябитова дала совет вступающим в брак, как сразу завоевать сердце свекрови

Сябитова посоветовала сразу называть свекровь мамой, чтобы вызвать ее доверие

Роза Сябитова Роза Сябитова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
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Обращение к матери жениха со словом «мама» прямо на свадьбе позволяет невесте мгновенно расположить к себе свекровь, выразила мнение в беседе с NEWS.ru телеведущая Роза Сябитова. Этот простой, но глубокий психологический прием способен преодолеть любые первоначальные барьеры между женщинами, поделилась сваха на премьере фильма «За любовь».

Я советую всем девочкам: если вы попадете в хорошую семью, сразу на свадьбе назовите свою свекровь «мамой». Даже если вам будет тяжело, сложно и так далее. Переступите через это! Потом спасибо мне скажете, как я своей бабушке в свое время спасибо сказала, — поделилась Сябитова.

Телеведущая подчеркнула, что такое проявление уважения и доверия рождает ответную теплоту. Таким образом вы сразу превратите мать мужа из потенциального оппонента в свою сторонницу, отметила сваха.

Она будет сразу вашей союзницей. Она вам будет помогать прежде всего, — резюмировала Сябитова.

Ранее она сказала, что привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж. Сваха заявила, что популярный ярлык «сыночки-корзиночки» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей.

Также телеведущая призналась, что если соберется вступить в брак с молодым партнером, то сын и дочь имеют право отправить ее на принудительное лечение. Этот нюанс, по словам телеведущей, она прописала в своем завещании.

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Роза Сябитова
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