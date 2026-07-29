В центре Стамбула полыхает торговый центр На одной из главных пешеходных улиц Стамбула вспыхнул ТЦ

Пожар произошел в торговом центре на улице Истикляль в центре Стамбула, передает агентство DHA. По предварительной информации, посетителей здания эвакуировали. На месте работают пожарные, вместе с ними у торгового центра находятся сотрудники полиции и медики.

Пожар начался в дымоходе столовой в торговом центре на улице Истикляль около 17:30. На место по вызову прибыли пожарные, полиция и медики, — сказано в сообщении.

Ранее в Пыть-Яхе в ХМАО произошел крупный пожар. Поступило сообщение о возгорании растворов и масел для буровых установок, находившихся на открытой территории. По информации МЧС, позже огонь распространился на соседние открытые склады. Возгорание удалось локализовать.

До этого конюшня загорелась в Нижегородской области, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Сообщалось, что огонь охватил помещение, где хранилось сено. На момент пожара в здании находились четыре человека, которых эвакуировали. Возгорание тушили 58 специалистов и 15 единиц техники. По предварительной информации, обошлось без погибших.