В Нижегородской области конюшня загорелась на площади 1,5 тыс. кв. м

В Нижегородской области конюшня загорелась на площади 1,5 тыс. кв. м

Пожар произошел в конюшне в Нижегородской области, сообщила в соцсетях пресс-служба ГУ МЧС России по региону. На момент прибытия первых подразделений горело помещение сенохранилища, предварительная площадь возгорания оценивается в 1,5 тыс. квадратных метров.

Пожарные МЧС России ликвидируют возгорание в конюшне в Нижегородской области. На момент прибытия первых подразделений происходило горение в помещении сенохранилища. Предварительная площадь пожара — 1500 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание декораций для киносъемок произошло в деревне Большое Кобяково Тверской области. Пламя охватило 30 строений на площади 2 тыс. квадратных метров. Огнеборцы отстояли 10 строений.

До этого мужчина погиб в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Самаре. Огонь распространился с шестого на седьмой этаж. К тушению привлекались 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники.

Также сообщалось о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.