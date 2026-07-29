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29 июля 2026 в 00:57

Пожар в жилой многоэтажке в Самаре унес жизнь мужчины

Мужчина погиб при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Самаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мужчина погиб в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Самаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Огонь распространился с шестого на седьмой этаж, отметили в ведомстве.

В 22:06 (21:06 мск. — NEWS.ru) пожар локализован на площади 50 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек (мужчина, личные данные устанавливаются). Для тушения пожара привлечены 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о масштабных лесных пожарах в Красноярском крае, которые охватили около 600 тыс. гектаров из-за сухих гроз. В ведомстве уточнили, что с начала 2026 года в регионе зафиксировано свыше тысячи природных возгораний, что вдвое превышает показатели прошлого года.

До этого в пресс-службе петербургского театра имени В. Ф. Комиссаржевской сообщили, что возгорание в здании на Итальянской улице привело к отмене вечернего показа «Месяца в деревне». Пожарные локализовали огонь на участке площадью 50 «квадратов». Купленные билеты на сорванный спектакль принимались к возврату в точках их первоначальной реализации.

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