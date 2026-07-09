Спектакль в театре Комиссаржевской сорван из-за пожара Пожар сорвал спектакль «Месяц в деревне» в театре Комиссаржевской в Петербурге

В Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне», сообщили в пресс-службе театра. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.

Уважаемые зрители, спектакль «Месяц в деревне» сегодня, 9 июля, отменен по техническим причинам. Билеты подлежат возврату по месту приобретения, — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по адресу: Итальянская улица, 19, поступило в 16:10 по московскому времени. Уже через четыре минуты ранг пожара был повышен до второго номера. К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В администрации торгового центра сообщили, что людей внутри не было. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и около 13 единиц техники.