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09 июля 2026 в 18:57

Спектакль в театре Комиссаржевской сорван из-за пожара

Пожар сорвал спектакль «Месяц в деревне» в театре Комиссаржевской в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Санкт-Петербурге в театре имени В. Ф. Комиссаржевской на Итальянской улице произошел пожар, из-за которого был отменен спектакль «Месяц в деревне», сообщили в пресс-службе театра. Возгорание локализовали на площади 50 квадратных метров. Билеты на отмененный спектакль подлежат возврату по месту приобретения.

Уважаемые зрители, спектакль «Месяц в деревне» сегодня, 9 июля, отменен по техническим причинам. Билеты подлежат возврату по месту приобретения, — говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре по адресу: Итальянская улица, 19, поступило в 16:10 по московскому времени. Уже через четыре минуты ранг пожара был повышен до второго номера. К ликвидации пожара привлекли семь единиц техники и 35 человек личного состава МЧС.

Ранее сообщалось, что в строительном торговом центре в Ижевске произошел пожар. Изначально площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. В администрации торгового центра сообщили, что людей внутри не было. К ликвидации возгорания привлекли 46 специалистов и около 13 единиц техники.

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