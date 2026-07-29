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29 июля 2026 в 08:02

Декорации для киносъемок объяло пламенем в российской деревне

Декорации для киносъемок загорелись в Тверской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Возгорание декораций для киносъемок произошло в деревне Большое Кобяково Тверской области, сообщается в канале ГУ МЧС России по региону на платформе МАКС. По информации ведомства, пламя охватило 30 строений на площади 2 тыс. квадратных метров.

Сообщение поступило о пожаре в деревне Большое Кобяково Зубцовского округа, где произошло возгорание декораций для проведения киносъемок. <...> Огонь охватил 30 строений на площади 2000 кв. м, — отметили в МЧС.

Уточняется, что огнеборцы отстояли 10 строений. Открытое горение ликвидировано, производится проливка и разборка конструкций. На месте работают 34 специалиста и девять единиц спецтехники. Как выяснилось, пожар начался из-за неаккуратного использования пиротехники во время съемочного процесса. Обошлось без жертв.

Ранее мужчина погиб в результате пожара в квартире девятиэтажного жилого дома в Самаре. Огонь распространился с шестого на седьмой этаж. К тушению привлекались 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 38 человек и 11 единиц техники.

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Тверская область
МЧС РФ
пожары
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