Масштабный пожар произошел на площадке для хранения масел и химии

Масштабный пожар произошел на площадке для хранения масел и химии Бочки с маслом и химией на площади 1,5 тыс. квадратных метров загорелись в ХМАО

В Пыть-Яхе в ХМАО загорелись бочки на площадке для хранения масел и химии, сообщает региональное МЧС в мессенджере МАКС. Общая площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В Пыть-Яхе пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют крупный пожар. По предварительным данным, поступило сообщение о возгорании растворов и масел для буровых установок, находившихся на открытой территории, — уточнили в ведомстве.

По информации МЧС, позже огонь распространился на соседние открытые склады. Возгорание удалось локализовать. Для его тушения привлекли 24 сотрудника и семь единиц техники.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщила о пожаре на конюшне. На момент прибытия первых подразделений горело помещение сенохранилища, предварительная площадь возгорания оценивалась в 1,5 тыс. квадратных метров.

До этого стало известно, что возгорание декораций для киносъемок произошло в деревне Большое Кобяково Тверской области. Пламя охватило 30 строений на площади 2 тыс. квадратных метров. Огнеборцы отстояли 10 строений.