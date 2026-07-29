Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США

Врачи Института Склифосовского в Москве успешно прооперировали мужчину, прожившего более 20 лет в США, которому не смогли помочь зарубежные клиники, сообщил Telegram-канал департамента здравоохранения Москвы. Пациенту удалили межпозвоночную грыжу, после чего он быстро восстановил способность ходить.

Травму спины пациент получил несколько месяцев назад во время спортивных занятий. Его состояние ухудшалось: одна нога практически перестала функционировать, а ходьба причиняла сильную боль. Мужчина обращался за помощью в медицинские учреждения Соединенных Штатов и других стран, но нигде не смог найти подходящего решения своей проблемы.

В итоге он решил доверить свое здоровье московским специалистам. Обследование выявило межпозвоночную грыжу, сдавливающую нервные окончания. Хирурги провели малоинвазивное вмешательство через небольшой разрез, освободив нерв и сохранив окружающие ткани. Уже на следующее утро пациент самостоятельно встал на ноги, а через пару дней его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее врач-невролог Анна Копцева отметила, что отказ от курения и регулярная физическая активность значительно снижают риск развития межпозвоночной грыжи. Для профилактики заболевания также важно следить за осанкой, контролировать вес и обеспечивать позвоночнику правильный отдых во время сна.