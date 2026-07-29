Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 19:52

Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США

Врачи Института Склифосовского прооперировали американца с грыжей позвоночника

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Врачи Института Склифосовского в Москве успешно прооперировали мужчину, прожившего более 20 лет в США, которому не смогли помочь зарубежные клиники, сообщил Telegram-канал департамента здравоохранения Москвы. Пациенту удалили межпозвоночную грыжу, после чего он быстро восстановил способность ходить.

Травму спины пациент получил несколько месяцев назад во время спортивных занятий. Его состояние ухудшалось: одна нога практически перестала функционировать, а ходьба причиняла сильную боль. Мужчина обращался за помощью в медицинские учреждения Соединенных Штатов и других стран, но нигде не смог найти подходящего решения своей проблемы.

В итоге он решил доверить свое здоровье московским специалистам. Обследование выявило межпозвоночную грыжу, сдавливающую нервные окончания. Хирурги провели малоинвазивное вмешательство через небольшой разрез, освободив нерв и сохранив окружающие ткани. Уже на следующее утро пациент самостоятельно встал на ноги, а через пару дней его выписали домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее врач-невролог Анна Копцева отметила, что отказ от курения и регулярная физическая активность значительно снижают риск развития межпозвоночной грыжи. Для профилактики заболевания также важно следить за осанкой, контролировать вес и обеспечивать позвоночнику правильный отдых во время сна.

Россия
Москва
НИИ Склифосовского
медицина
грыжа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае
Востоковед оценил, представляют ли йеменские хуситы угрозу для Запада
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.