28 мая 2026 в 05:20

Врач назвала простые способы избежать межпозвонковой грыжи

Врач Копцева: отказ от курения снижает риск межпозвонковой грыжи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отказ от курения значительно снижает риск развития межпозвонковой грыжи, заявила NEWS.ru врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Копцева. По ее словам, эта вредная привычка ухудшает кровоснабжение тканей позвоночника, что делает диски более уязвимыми к износу.

Как предотвратить образование межпозвонковой грыжи? Двигайтесь каждый день. Регулярная физическая активность — лучший способ профилактики. Подходят плавание, ходьба, йога, пилатес, упражнения для укрепления мышц спины и пресса. Сильный мышечный корсет снижает нагрузку на позвоночник. Следите за осанкой. При сидячей работе стул должен поддерживать поясницу. Избегайте длительного сидения. Откажитесь от курения. Никотин ухудшает кровоснабжение межпозвонковых дисков и ускоряет их износ, — пояснила Копцева.

Она отметила, что качество сна напрямую влияет на состояние позвоночника. По словам врача, для профилактики грыжи следует подобрать удобный матрас и подушку с жесткой, но упругой поверхностью. Специалист добавила, что спортсменам стоит делать акцент на растяжку и технику выполнения упражнений.

Как еще можно избежать появления межпозвонковой грыжи? Подберите удобный матрас и подушку. Жесткая, но упругая поверхность помогает позвоночнику отдыхать и сохранять правильное положение. Укрепляйте уязвимые зоны. Для офисных работников полезна гимнастика для шеи и плеч, для спортсменов — акцент на растяжку и правильную технику. Контролируйте вес. Лишние килограммы создают постоянное давление на позвоночник, особенно в пояснице. Правильно поднимайте тяжести. Следите за уровнем витамина D и кальция. Дефицит этих веществ ослабляет кости и ускоряет дегенерацию тканей, — заключила Копцева.

Ранее остеотерапевт Людмила Елисавецкая заявила, что привычка регулярно хрустеть пальцами не приводит к артриту. Однако, по ее словам, при боли в суставах следует проконсультироваться с врачом.

