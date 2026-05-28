28 мая 2026 в 04:20

Бизнесмен поставил точку в споре о связи блеска шоколада с его качеством

Бизнесмен Хачинян: блеск шоколаду придают добавки, не связанные с его качеством

Блеск шоколаду придают добавки, не связанные с его качеством, заявил NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, воск или масла могут маскировать дешевое сырье, из которого изготовлен продукт.

Когда мы видим плитку шоколада с гладкой, блестящей поверхностью, сразу возникает ассоциация с высоким качеством и свежестью продукта. Однако блеск такого десерта — это далеко не единственный и не всегда надежный показатель качества. Такая поверхность шоколада во многом зависит от правильной темперировки. Хорошо темперированный шоколад действительно выглядит привлекательно, но это лишь технический аспект, не гарантирующий вкус или натуральность ингредиентов. Почему блестящий шоколад не всегда говорит о качестве? Блеск может быть достигнут и с помощью добавок, таких как воски или масла. Они улучшают внешний вид, но не всегда полезны и могут скрывать низкое качество сырья, — пояснил Хачинян.

По его словам, шоколад с безупречной блестящей поверхностью часто теряет вкусовые качества. Бизнесмен отметил, что это происходит из-за обилия сахара или заменителей какао-масла в составе.

Шоколад с идеальным блеском может быстро потерять свои вкусовые качества, если в составе присутствуют дешевые заменители какао-масла или большое количество сахара. Важнее обращать внимание на состав, аромат и вкус продукта, а не только на его внешний вид. Натуральный шоколад с богатым вкусом и правильной текстурой может иметь менее выраженный блеск, особенно если он изготовлен с минимальной обработкой и без искусственных добавок. Блестящая поверхность — это лишь один из множества факторов, и не стоит считать ее единственным критерием качества любимого лакомства, — заключил Хачинян.

Ранее гастроэнтеролог Евгения Мельникова предупредила, что сладкая газировка, мороженое, шоколад, конфеты, мед, варенье и другие продукты с быстрыми углеводами могут способствовать появлению целлюлита. По ее словам, сливочное масло, сыр, майонез и колбасные изделия также негативно влияют на фигуру из-за содержания трансжиров.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
