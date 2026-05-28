Ходячий инферно: как Зеленский превратился в «сына дьявола»

Антикоррупционные дела на Украине вскрыли тягу местных политиков не только к деньгам, но и к оккультным практикам. Однако на самом деле инфернальные пристрастия представителей руководства республики можно было обнаружить еще на ранних этапах становления киевского режима. В колонке для NEWS.ru член Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Чаусов рассказал, что привело Киев к самым мрачным проявлениям оккультизма и почему украинское общество воспринимает это как норму.

Инфернальная политика

Откровенно жуткие хобби украинских политиков стали активно обсуждаться на фоне ареста бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака — при обысках в его доме нашли непонятных кукол, магические зеркала и прочую оккультную атрибутику. Позже выяснилось, что у экс-чиновника была еще и персональная гадалка Вероника Аникиевич, с которой Ермак обсуждал важнейшие кадровые вопросы.

При этом он далеко не единственный из украинских руководителей, кого заинтересовали подобные практики. Блогер Анатолий Шарий утверждал, что и сам президент страны Владимир Зеленский регулярно пользуется услугами «ворожей» и, как и Ермак, уверен в том, что его «охраняет дьявол». По данным Шария, оба политика участвовали в неких жутких «мессах», а при строительстве элитного коттеджного поселка «Династия», на котором Ермак пытался отмыть $10,5 млн, в ритуальных целях использовался украденный с кладбища песок.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громский в беседе с NEWS.ru отметил: весь публичный путь Зеленского в политике — это «образ без первообраза», то есть оболочка, за которой скрывается зияющая пустота.

«Можно, конечно, говорить, что и сериал „Слуга народа“, который оказался долгоиграющим предвыборным „прогревом“, и дальнейшее переодевание Зеленского в милитари-стиль — просто клоунада и игра на простых и понятных образах. Но проблема в том, что Зеленский только играет, не понимая настоящей сути публичной и административной политики. А пустота — это отсылка именно к инфернальному началу в христианской культуре. Ложь — это отсутствие правды, а не самостоятельное явление. Зло — это просто отсутствие добра. Вот так и с Зеленским — пустая оболочка стала отличным местом для того, чтобы там сформировалась разного рода чертовщина», — считает эксперт.

Тотальная бесовщина

Трансформация образа Зеленского проходила в несколько этапов. На первом этапе он примерял на себя образ персонажа из того самого сериала — притворялся человеком, который понимает простых украинцев и готов биться за их интересы, обещает прекратить гонения на русский язык и культуру, решить вопрос с Донбассом и побороть коррупцию. В реальности все обещания актера, ставшего главой государства, оказались ложью, которая привела к большому конфликту с Россией.

Владимир Зеленский перед началом церемонии инаугурации, 2019 год Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следующий этап — «милитаризация». Зеленский, стараясь походить на военного, начал выглядеть как натуральный «полевой командир». Возможно, так он снова хотел подчеркнуть свою близость к простым украинцам, которые сидят в окопах. Но на выходе получился образ то ли террориста, то ли «лесного брата», который втихаря по чащобам занимается какой-то сомнительной военной деятельностью. Итог — снова большая и кровавая ложь. «Понимающий» Зеленский запустил в стране тотальную мобилизацию, фактически начав отправлять украинцев на убой без всяких альтернатив — прямо-таки всадник Апокалипсиса по имени Война.

Еще больше красок добавили скандалы с торговлей детьми, в которых не раз звучало имя первой леди Украины Елены Зеленской. И это не говоря о бесчеловечном убийстве совсем юных студентов колледжа в Старобельске. Тут впору вспомнить, что приношение детей в жертву практиковалось в культе Молоха, который в иудейской и христианской традициях считается одним из «князей ада». Дальнейший переход к полноценному оккультизму в самых темных его проявлениях был лишь делом времени.

Как бы чудовищно вся эта чертовщина ни выглядела со стороны, на Украине она работает, сказала NEWS.ru культуролог и религиовед Анна Голубцова.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Романтизация демонического начала является признаком большого духовного кризиса. В условиях войны, коррупции, постоянных смертей, лжи и лицемерия ясно, к каким силам нужно обращаться и какие силы все это легитимизируют. Украинское общество в целом чувствует, что находится в состоянии морального разложения. Но признать деградацию очень трудно, а значит, нужно романтизировать именно демоническое начало. Поэтому оккультные замашки лидеров Украины находят отклик в массах. Там многие и не во власти практикуют подобное. У элит просто больше возможностей для наиболее изощренных магических практик», — резюмировала она.

Читайте также:

Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты

Торговля детьми, воровство и лицемерие. Зеленскую обвинили в коррупции

А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище