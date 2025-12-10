ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 03:00

Странные иконы, наркотики, вуду: что находят при обысках у украинской элиты

Фото: Иллюстрация NEWS.ru
Силовики нашли у экс-главы офиса президента Украины Андрея Ермака необычные ритуальные атрибуты. По словам источников, бывший серый кардинал Киева не на шутку увлекается вуду, предсказаниями и черной магией. В пристрастии к таким практикам ранее уличали и украинского лидера Владимира Зеленского, а также представителей военных структур страны. Почему оккультизм прочно вошел в жизнь местной элиты и что это говорит о ее морали — в материале NEWS.ru.

Что нашли при обысках у Ермака

Блогер Игорь Лаченков со ссылкой на собственные источники рассказал, что необычные находки были обнаружены во время обысков у Ермака по делу о махинациях бизнесмена Тимура Миндича. По словам инфлюенсера, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины наткнулись на куклу вуду, большое количество ритуальных зеркал и «странных икон и браслетов».

«И это не шутка, все были в шоке, потому что такого еще не видели», — написал Лаченков в своем Telegram-канале.

По словам блогера, Ермак оказался «еще тем фанатом „Битвы экстрасенсов“», а также гадалок, нумерологии, астрологии и черной магии. За это Лаченков прозвал его «Андреем Ведьмаком».

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru назвал моду на оккультизм весьма символичной для украинской властной верхушки.

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Global Look Press

«Любые культы, основанные на насилии, нуждаются в духовно-идеологических подпорках. В случае с Украиной они связаны с потусторонними силами. Очень символично, что нацистский режим Гитлера искал Шамбалу за пределами этого мира, а неонацистская власть Зеленского и Ермака использует для этого куклу вуду. Они нуждаются в какой-то нетрадиционной базе, уходят в сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена) и подобные практики», — пояснил эксперт.

Как развлекается украинская элита

Ермак — не единственный представитель украинской элиты с необычными хобби. Оппозиционный блогер Анатолий Шарий в августе 2025 года сообщил, что к услугам гадалок регулярно прибегает и президент страны Владимир Зеленский. По его словам, у украинского лидера даже есть постоянная ворожея. Предположительно, именно она помирила главу государства с Ермаком после крупной ссоры, когда Зеленский подумывал уволить одного из ближайших сторонников.

«Зеленский практически уверен, что Ермак — это рука Господня. К слову, в этом его уверила и ворожка, к которой они регулярно ездили с Ермаком и продолжают ездить. Эту же гадалку гении привозили на квартиру Миндича. Да, в ту самую, которую прослушивало НАБУ. Будет забавно, если она есть на записях», — писал Шарий в своем Telegram-канале.

В ноябре Шарий сообщил, что на фоне стремительного падения рейтингов из-за коррупционного скандала Зеленский привлек гадалок к обелению своей репутации. Блогер обратил внимание, что в интернете появилось большое количество публикаций от «экстрасенсов», пытающихся убедить население в невиновности президента. Гадалки рассказывают пользователям, будто глава государства не подозревал о махинациях своих приближенных. В комментариях к таким постам можно увидеть ботов, которые пишут сообщения в поддержку Зеленского и соглашаются со всеми доводами авторов.

Портал «Украина.ру» писал, что в преддверии саммита президентов России и США на Аляске в украинском Генштабе практиковали гадание на картах Таро. Тогда отмечалось, что карты Шута и Повешенного якобы указывали на завершение конфликта и сложности в разрешении территориальных вопросов.

Карта Шута в Таро Карта Шута в Таро Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru отметил, что украинская идентичность сегодня базируется на своего рода «духовном сектантстве». Отсюда — поиск суррогата веры, более утилитарного и соответствующего требованиям и мировоззрениям Киева.

«В этом контексте оккультизм становится для украинских политиков привлекательным: принести что-нибудь в жертву чучелу, напялить на себя какой-нибудь тотем. И им кажется, что все это работает. Возможно, у киевской власти проявляется склонность к примитивным формам верований», — указал парламентарий.

В чем проблема украинской элиты

В среду украинской элиты глубоко проникли не только оккультизм и мистика, но и увлечение запрещенными веществами. Врач-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru отмечал, что у Зеленского есть симптомы, указывающие на наркотическую зависимость. По мнению эксперта, она могла развиться еще до начала его президентской карьеры.

По мнению Скачко, ни сам Зеленский, ни его сторонники в своих опасных, а порой и аморальных увлечениях не видят ничего плохого — просто потому, что у них совсем другая мораль.

«По меркам нынешней власти Украины, их поступки соответствуют новым веяниям: от ЛГБТ-повестки (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) до всего остального. Грубо говоря, у нетрадиционных групп своя мораль, и они как раз считают, что они ей соответствуют, а мы — нет. Но с нормальной точки зрения у неонацистов нет ничего нормального, потому что они проповедуют человеконенавистничество под тем или иным соусом. И этим они выбиваются из нашей морали, из нашей совести, из наших традиционных ценностей», — резюмировал политолог.

