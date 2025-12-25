Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 14:00

Задокументированные чудеса: как церковь и наука исследуют необъяснимое

Мощи Николая Чудотворца Мощи Николая Чудотворца Фото: Igor Palkin/ patriarchia.ru/Global Look Press
Вера в чудо, в том числе в чудо воплощения Бога, Его смерти на кресте и воскресения, лежит в основе христианства. Пока ученые настроены скептично, верующие с открытым сердцем принимают невероятные события как данность. В этой статье мы расскажем о самых известных христианских чудесах и о том, что говорят о них церковь и наука.

Православные чудеса: мироточение икон, обновление ликов, чудесные исцеления

Задокументированные чудеса в православии могут похвастаться разнообразием. Самая широкая группа чудес — это мироточение гробниц, мощей и ликов. В числе самых известных примеров — мощи Николая Чудотворца в базилике Святого Николая (Бари, Италия), которые мироточат уже около тысячелетия. Ежегодно священнослужители извлекают немного мира, считающегося чудотворным, через специальное отверстие в гробнице.

Мироточащие лики тоже существуют уже не один век. Так, Толгская икона Божией Матери, написанная еще в 1314 году и хранящаяся в Введенском Толгском женском монастыре, источает миро по сей день. Она почитается как чудотворная и привлекает сотни паломников.

Расследования мироточения икон начались еще во времена Петра I. Благодаря этому удалось установить, что большая часть «плачущих» ликов, коих около пяти тысяч, пролила слезы сравнительно недавно, в XX веке. К примеру, в начале 1990-х появилось немало сообщений о мироточении списков Державной иконы Божией Матери.

Еще одна категория чудес, признанных наукой и церковью, — обновление ликов. К примеру, в 1997 году на греческом острове Кефалония потемнела, а потом вернула себе исконный вид икона святителя Спиридона. Лик прошел экспертизу, вследствие чего было выяснено: свежего слоя краски на образ не наносили. В связи с этим вероятность подделки сводится к нулю.

И последняя, но не по значимости категория чудес — это чудеса исцеления. Чудотворные мощи и иконы по сей день привлекают тысячи и тысячи паломников, жаждущих исцелиться от недугов. Некоторые случаи божественного восстановления здоровья подтверждены документально. Так, в 1965 году в Почаевской лавре прозрел паломник, бывший слепым от рождения. Подтверждением случившемуся стали документы из советской больницы, где наблюдался верующий. Лечения он якобы не получал, так что его случай отнесли к задокументированным чудесам.

Грот Масабьель Грот Масабьель Фото: Sebastien Desarmaux / GODONG/Godong/Global Look Press

Католические чудеса: строгая процедура признания

Католические чудеса, признанные церковью, — еще одна большая категория чудес. Ватикан подходит к чудесам с максимальной строгостью. Он даже создал специальную Конгрегацию по канонизации, где каждый случай расследуют годами. Нужно доказать сверхъестественное происхождение события, исключив обман или психологические уловки.

В числе признанных церковью католических чудес — исцеления у источника в гроте Масабьель города Лурд (Франция). С 1858 года здесь, у грота Пресвятой Девы, зафиксировано 70 официально признанных исцелений, всего же было подано около семи тысяч заявок. Для подтверждения чудесной природы произошедшего используются документы паломников, в том числе выписки из их медицинских карт. Так в одном ряду оказываются медицинские факты и исцеления молитвами.

Еще одно известное католическое чудо — это Фатимские явления Девы Марии в Португалии в 1917 году. По преданию, Богоматерь неоднократно явилась трем детям и оставила им важные послания, касающиеся будущего церкви и всего мира. Во время одного из явлений Приснодевы около 70 тысяч человек видели, как солнце «поблекло» и стало «вилять» из стороны в сторону, после чего вернулось на место. Двое из троих детей, ставших свидетелями явления Богородицы, причислены к числу католических святых.

Известные случаи, расследованные комиссиями: медицинские заключения, экспертизы

Комиссии, расследующие природу христианских чудес, работают как детективы, собирая анализы, образцы ДНК, фотографии… К примеру, евхаристическое чудо Ланчано (Италия, 750 год): хлеб и вино обратились в плоть и кровь во время мессы, образцы по сей день хранятся в церкви. В 1970–1971 годах ватиканская комиссия с профессором Одоардо Линоли (патологоанатом из Сиены) провела биопсию реликвий, вследствие чего было установлено, что ткань и жидкость — это «миокард человека в состоянии воспаления и кровь группы AB с 5% гемоглобина». В 1981 году химики Болонского университета подтвердили: эритроциты в крови живые, без консервантов, несмотря на солидный возраст в тысячу лет. ДНК-тесты 1990-х также исключили подделку.

Фатимская Богоматерь Фатимская Богоматерь Фото: IMAGO/Leandro Chemalle/imago-images.de/Global Look Press

Отношение науки: скепсис, поиск объяснений или признание феномена?

Наука настроена по отношению к чудесам скептично. Исследователи рассматривают самые разные теории, способные «развенчать» чудо. Так, Фатимские явления Божией Матери списывали на оптические иллюзии, массовый психоз и даже НЛО. Но стоит учитывать, что свидетелями тех событий стали 70 тысяч человек. Для групповой галлюцинации это слишком внушительное число. Так что католики продолжают называть случившееся чудом, а скептики — пожимать плечами.

Аналогичным образом обстоят дела с другими чудесами. Так, российские медики разводят руками, когда речь заходит о прозрении «почаевского» паломника. Регенерация сетчатки глаза без какого-либо лечения не представляется возможной. Так что этот случай, как и множество других случаев исцеления, также остаются загадками.

Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
