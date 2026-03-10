Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:49

Церковь не будет венчать молодоженов ближайшие два месяца

Церковь не будет проводить венчания до праздника Фоминой недели 19 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Церковь не будет проводить венчания около двух месяцев, сообщил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, проведение таинства поставлено на паузу до праздника Фоминой недели 19 апреля.

Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — еще почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде, зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание, — пояснил он.

Таким образом, первый день, когда пары смогут обвенчаться после долгого перерыва, станет Антипасха, которую в этом году встретят 19 апреля. Этот праздник также называют Красной горкой и традиционно считают одним из самых популярных дней для создания семьи. Дата завершает череду торжеств Светлой седмицы и посвящена воспоминанию явления воскресшего Христа апостолу Фоме.

Ранее зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что безудержное веселье 8 Марта неуместно, если праздник приходится на период поста. При этом поздравить женщин в этот день не будет грехом.

церкви
праздники
христианство
православие
РПЦ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.