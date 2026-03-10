Церковь не будет венчать молодоженов ближайшие два месяца Церковь не будет проводить венчания до праздника Фоминой недели 19 апреля

Церковь не будет проводить венчания около двух месяцев, сообщил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви, иеромонах Макарий (Маркиш). По его словам, проведение таинства поставлено на паузу до праздника Фоминой недели 19 апреля.

Церковное венчание не происходит вплоть до Фоминой недели, то есть до воскресенья после Пасхи — еще почти два месяца. Но если кто-нибудь едет в командировку или на линию огня, или что-нибудь еще в этом роде, зачем откладывать? Пускай они зарегистрируют свой брак в ЗАГСе. А дальше будет момент возможности — и совершат венчание, — пояснил он.

Таким образом, первый день, когда пары смогут обвенчаться после долгого перерыва, станет Антипасха, которую в этом году встретят 19 апреля. Этот праздник также называют Красной горкой и традиционно считают одним из самых популярных дней для создания семьи. Дата завершает череду торжеств Светлой седмицы и посвящена воспоминанию явления воскресшего Христа апостолу Фоме.

Ранее зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что безудержное веселье 8 Марта неуместно, если праздник приходится на период поста. При этом поздравить женщин в этот день не будет грехом.