07 марта 2026 в 06:30

В России раскрыли отношение РПЦ к Международному женскому дню

Депутат Иванов: у РПЦ неоднозначное отношение к Международному женскому дню

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Русская православная церковь неоднозначно относится к Международному женскому дню, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, несмотря на церковное неприятие истоков праздника, в современной России он превратился в светлый семейный день, когда верующие могут без осуждения поздравлять своих близких.

У РПЦ неоднозначное отношение к истории праздника 8 Марта. Его корни связаны с феминистическим движением, которое Церковь не одобряет. Но он трансформировался в добрый семейный праздник, когда мужчины поздравляют своих матерей, жен, дочерей. Многие православные люди с радостью используют этот день, чтобы выразить любовь и благодарность своим близким женщинам. В этом нет ничего предосудительного, — пояснил Иванов.

Он отметил, что у православных есть свой особый день для чествования женщин — Неделя святых жен-мироносиц. По словам депутата, этот праздник имеет глубокий духовный смысл и позволяет сделать акцент на христианских добродетелях.

У православных есть замечательный женский день — Неделя святых жен-мироносиц, отмечаемый во второе воскресенье после Пасхи. Это время, когда мы особо чествуем женщин за их верность, жертвенность и любовь. Если есть возможность, можно поздравить близких, сделав акцент именно на духовном смысле женского служения. Но и 8 Марта полностью игнорировать не стоит — это может обидеть родных людей и создать ненужное напряжение в семье, — резюмировал Иванов.

Ранее председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви готовы обсудить вопрос о введении выходного дня в Страстную пятницу. По его словам, к этому есть интерес со стороны общества.

