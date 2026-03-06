Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 21:06

Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин

Какие цветы дарят на 8 Марта — как купить бюджетный, но яркий букет Какие цветы дарят на 8 Марта — как купить бюджетный, но яркий букет Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

К 8 Марта цветочные магазины превращаются в настоящий улей, и многие мужчины покупают первый попавшийся букет. Между тем язык цветов всегда имел значение, а правильно выбранный букет говорит больше любых слов. Традиционно на праздник дарят тюльпаны и мимозы, но сегодня можно немного отойти от стереотипов. Разберемся, какие цветы дарят на 8 Марта подруге, коллеге или родственнице и как выбрать красивый, но бюджетный букет.

Классика праздника, которая всегда уместна

Если не хочется рисковать, выбирайте проверенные варианты.

  • Тюльпаны — главный символ весны и 8 Марта. Яркие, нежные, стоят недорого и хорошо смотрятся даже в небольших букетах.

  • Мимоза — традиционный праздничный цветок. Легкий аромат и солнечный цвет делают ее универсальным подарком.

  • Гиацинты — компактные, ароматные и недорогие. Часто продаются в горшках, поэтому стоят значительно дольше.

Именно эти варианты чаще всего называют, когда спрашивают, какие цветы дарят на 8 Марта.

Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие цветы выбрать разным женщинам

Небольшая подсказка, которая помогает не ошибиться.

  • Коллеге или знакомой — тюльпаны, герберы, альстромерии. Нейтрально, аккуратно и без лишнего пафоса.

  • Подруге — яркие микс-букеты, герберы, фрезии или ранункулюсы.

  • Маме, жене, сестре или теще — розы, лилии, пионовидные тюльпаны или сборные весенние букеты.

Как выбрать красивый, но недорогой букет

Вот несколько простых правил экономии — не скупости, а благородного сбережения финансов.

  • Не покупайте одну розу в целлофане — это давно считается дурным тоном.

  • Выбирайте сборные букеты из нескольких видов цветов — они выглядят дороже, чем стоят.

  • Смотрите на свежесть: плотный бутон, зеленые листья и упругий стебель означают, что букет простоит долго.

  • Лучший бюджетный вариант — 5–7 тюльпанов или небольшой микс из весенних цветов.

На самом деле вопрос, какие цветы дарят на 8 Марта, решается просто: выбирайте свежие, яркие и уместные для конкретного человека. Даже недорогой, но аккуратно собранный букет производит куда лучшее впечатление, чем дорогой, но случайный. Главное — внимание и немного здравого смысла при выборе.

Ранее мы рассказывали, как извиняться, чтобы наверняка вас простили и все забыли.

Читайте также
Шпаргалка для мужчин на 8 Марта: расскажем, чего хочет женщина
Семья и жизнь
Шпаргалка для мужчин на 8 Марта: расскажем, чего хочет женщина
С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых
Общество
С этим цветком ваш сад превратится в ожерелье из жемчужных бус — нежных, воздушных и совершенно неприхотливых
Клумба без перерыва с апреля до октября: 10 цветов — какие семена купить, чтобы сад цвел до осени
Общество
Клумба без перерыва с апреля до октября: 10 цветов — какие семена купить, чтобы сад цвел до осени
В Госдуме назвали неочевидную угрозу для горожан в преддверии 8 Марта
Власть
В Госдуме назвали неочевидную угрозу для горожан в преддверии 8 Марта
Горячее на 8 марта без заморочек: мясо по-французски — классический рецепт
Семья и жизнь
Горячее на 8 марта без заморочек: мясо по-французски — классический рецепт
советы
8 марта
цветы
общество
праздники
мужчины
женщины
лайфхаки
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
«Как в Венесуэле»: Трамп сделал признание о демократии в Иране
Россиянин потерял сознание и почти сутки дрейфовал в открытом океане
Катар вынес решение по застрявшим на лайнере из-за Ирана россиянам
В ООН назвали число жертв в Иране
Раскрыты подробности о состоянии пострадавших детей в Нижнем Новгороде
Пожарные экстренно выехали на пожар в махачкалинской многоэтажке
Россия вернула из украинского плена трех курян
Вторая группа вернувшихся из плена бойцов СВО приземлились в Подмосковье
Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику
Месси обвинили в поддержке бесчинств Трампа на Ближнем Востоке
«Будет хорошо»: Трамп выдвинул требования к новому лидеру Ирана
Иран вновь атаковал Израиль
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.