Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин

На каждый день

Семья и жизнь

Какие цветы дарят на 8 Марта — как купить бюджетный, но яркий букет

Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин

К 8 Марта цветочные магазины превращаются в настоящий улей, и многие мужчины покупают первый попавшийся букет. Между тем язык цветов всегда имел значение, а правильно выбранный букет говорит больше любых слов. Традиционно на праздник дарят тюльпаны и мимозы, но сегодня можно немного отойти от стереотипов. Разберемся, какие цветы дарят на 8 Марта подруге, коллеге или родственнице и как выбрать красивый, но бюджетный букет.

Классика праздника, которая всегда уместна

Если не хочется рисковать, выбирайте проверенные варианты.

Тюльпаны — главный символ весны и 8 Марта. Яркие, нежные, стоят недорого и хорошо смотрятся даже в небольших букетах.

Мимоза — традиционный праздничный цветок. Легкий аромат и солнечный цвет делают ее универсальным подарком.

Гиацинты — компактные, ароматные и недорогие. Часто продаются в горшках, поэтому стоят значительно дольше.

Именно эти варианты чаще всего называют, когда спрашивают, какие цветы дарят на 8 Марта.

Гид по цветам и букетам к 8 Марта: подсказки для уставших от выбора мужчин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Какие цветы выбрать разным женщинам

Небольшая подсказка, которая помогает не ошибиться.

Коллеге или знакомой — тюльпаны, герберы, альстромерии. Нейтрально, аккуратно и без лишнего пафоса.

Подруге — яркие микс-букеты, герберы, фрезии или ранункулюсы.

Маме, жене, сестре или теще — розы, лилии, пионовидные тюльпаны или сборные весенние букеты.

Как выбрать красивый, но недорогой букет

Вот несколько простых правил экономии — не скупости, а благородного сбережения финансов.

Не покупайте одну розу в целлофане — это давно считается дурным тоном.

Выбирайте сборные букеты из нескольких видов цветов — они выглядят дороже, чем стоят.

Смотрите на свежесть: плотный бутон, зеленые листья и упругий стебель означают, что букет простоит долго.

Лучший бюджетный вариант — 5–7 тюльпанов или небольшой микс из весенних цветов.

На самом деле вопрос, какие цветы дарят на 8 Марта, решается просто: выбирайте свежие, яркие и уместные для конкретного человека. Даже недорогой, но аккуратно собранный букет производит куда лучшее впечатление, чем дорогой, но случайный. Главное — внимание и немного здравого смысла при выборе.

Ранее мы рассказывали, как извиняться, чтобы наверняка вас простили и все забыли.