США могут пойти на уступки в вопросе российской нефти Глава Минфина Бернс: США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

Соединенные Штаты могут принять решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти, заявил глава американского Минфина Скотт Бернс. По его словам, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы, передает телеканал Fox Business.

Мы дали им [Индии] разрешение на прием российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть, — сказал он.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

Также выяснилось, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также Катар решил остановить производство сжиженного природного газа, на возобновление работы и выход на полную мощность потребуется около двух недель.