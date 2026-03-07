Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 01:41

США могут пойти на уступки в вопросе российской нефти

Глава Минфина Бернс: США могут смягчить санкции в отношении российской нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты могут принять решение об ослаблении санкций в отношении российской нефти, заявил глава американского Минфина Скотт Бернс. По его словам, Индии уже дали соответствующее разрешение на покупку нефти у Москвы, передает телеканал Fox Business.

Мы дали им [Индии] разрешение на прием российской нефти. Мы можем вывести из-под санкций и другую российскую нефть, — сказал он.

До этого стало известно, что мировые цены на нефть эталонных марок показали уверенный рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, приведшего к ограничениям судоходства в Ормузском проливе. В частности, стоимость майских фьючерсов на Brent увеличилась на 2,96%, до $83,81 (6,5 тыс. рублей) за баррель, а апрельских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до $77,22 (6 тыс. рублей).

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке не влияет на колебания цен на топливо в России. По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией.

Также выяснилось, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Также Катар решил остановить производство сжиженного природного газа, на возобновление работы и выход на полную мощность потребуется около двух недель.

Индия
США
нефть
Россия
