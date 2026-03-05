Песков оценил влияние ситуации вокруг Ирана на стоимость топлива в России Песков: конфликт на Ближнем Востоке не может влиять на стоимость топлива в РФ

Конфликт на Ближнем Востоке не может влиять на колебания стоимости топлива в России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, правительство внимательно следит за ситуацией.

Международная конъюнктура, связанная с войной в Иране, не может и не должна быть причиной для каких-то колебаний цен у нас на топливо, — сказал Песков.

Ранее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы заявили, что в 2026 году рост средних розничных цен на топливо в России не превышает уровня инфляции. По данным ведомства, в настоящее время уровень запасов на НПЗ и нефтебазах может полностью обеспечить спрос на топливо в стране.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия может вынужденно сократить добычу нефти через две недели. Это связано с заполнением хранилищ и трудностями в экспорте топлива на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Похожая ситуация может коснуться и других стран региона. Тем временем Катар решил остановить производство сжиженного природного газа, на возобновление работы и выход на полную мощность потребуется около двух недель.