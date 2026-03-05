Медведев взял НАТО «на слабо» после убийства лидера Ирана

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в MAX выступил с резкой критикой действий США и НАТО на Ближнем Востоке, связав убийство лидера Ирана с началом большой войны в регионе. Он также иронично прокомментировал обсуждение в Альянсе возможности применения пятой статьи Вашингтонского договора для поддержки США.

Сначала американцы убивают лидера Ирана и начинают большую войну на Ближнем Востоке. Потом дегенераты из Альянса во главе с сервильным сыночком Трампа Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США. А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира? Ведь, как точно отметил Оруэлл, война — это мир, — написал Медведев.

Ранее корреспондент ИС «Вести» Валентин Богданов выразил мнение, что военная операция США против Ирана полностью перечеркнула репутацию американского президента Дональда Трампа как миротворца. Журналист указал на парадокс внешней политики президента, который в 2025 году рассчитывал получить Нобелевскую премию мира.