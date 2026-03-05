Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 15:04

Стали известны дата и формат нового обмена пленными с Украиной

Мединский: обмен пленными с Украиной в формате «500 на 500» пройдет 5-6 марта

Фото: МО РФ
Новый обмен пленными между Россией и Украиной, согласованный во время встречи в Женеве, состоится 5-6 марта, сообщил глава российской переговорной делегации Владимир Мединский в Telegram-канале. По его словам, обмен пройдет в формате «500 на 500».

В рамках договоренностей, достигнутых в Женеве, 5-6 марта обмен военнопленными с Украиной. 500 на 500. Главное, наши вернутся, — написал Мединский.

Ранее в Минобороны России сообщили, что 200 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории в ходе обмена, по итогам которого Украина также получила 200 своих военнопленных. Посредническую поддержку оказали США и ОАЭ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

До этого депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе предыдущей процедуры обмена Россия вернула Украине 1000 тел погибших украинских военных и приняла 38 тел своих бойцов. Парламентарий также передал журналистам фотографию с места события, запечатлевшую грузовые автомобили с останками и людей в белых защитных комбинезонах.

