В России начали проводить детские «свадьбы» В Саратове детсадовцев и школьников на экскурсиях в ЗАГСе стали женить понарошку

Дворец бракосочетаний в Саратове начал проводить для детсадовцев, школьников и студентов экскурсии с детскими игровыми «свадьбами», сообщает издание «Подъем». По информации источника, среди несовершеннолетних выбирают детей на роли жениха и невесты, они надевают наряды и «расписываются» в ходе церемонии.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Юлия Васильева сравнила такую практику с игрой в «дочки-матери». По ее словам, таким образом дети знакомятся с устройством межличностных отношений.

Игры в «дочки-матери», в «семью» — одни из самых популярных и любимых у детей дошкольного возраста. Никого не смущает, когда дети, играя, выполняют роли мамы и папы, кормят и пеленают «ребенка», — пояснила омбудсмен.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что практика проведения постановочных свадебных церемоний в российских учебных заведениях является абсурдом. По его словам, такие мероприятия уже прошли более чем в 100 школах и колледжах РФ.