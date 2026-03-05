Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 17:07

Турция отреагировала на удары БПЛА по Азербайджану

МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки дронов на Нахичевань

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Турция выражает поддержку Азербайджану после заявления Баку об атаке иранских беспилотников на Нахичевань, говорится в заявлении турецкого МИД. В министерстве призвали к немедленному прекращению ударов по территории третьих стран на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск распространения войны. Турция, как и всегда, будет и впредь поддерживать Азербайджан, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника. Их целью были объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы. В военном ведомстве подчеркнули, что ожидают от Тегерана прекращения попыток отрицать очевидное.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».

Ближний Восток
Турция
МИД
Азербайджан
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Классические слова террориста»: сенатор о прямых угрозах Зеленского Орбану
Россиянка второй год пытается наказать насильников маленького сына
Бритни Спирс попала в пьяный скандал
Британские истребители вылетели в сторону Катара
Азербайджан закрыл небо на юге страны после ЧП в Нахичевани
Военэксперт исключил введение американских войск в Иран
Адвокат раскрыл, какой максимальный срок грозит Цаликову
Умерла «самая красивая девочка» Ксения Никитина: что известно, причины
Зеленскому поставили диагноз после публичных угроз в адрес Орбана
В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США
Путин обратил внимание на репродуктивное здоровье бойцов СВО
ВСУ вновь атаковали Брянскую область
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани
«Люди на пути»: известная актриса призналась, что у нее нет друзей
Глава ГРУ раскрыл, как идут переговоры России и Украины
Солист группы «Отпетые мошенники» овдовел
Прокуратуру смутили счетами за отопление в российском городе
Тренер вместо отца: сына бойца СВО четыре года растлевал педофил
Польше предрекли ужасные последствия за ограничения спортсменов из России
Путин высказался об условиях, в которых сражаются бойцы СВО
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.