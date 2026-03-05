Турция отреагировала на удары БПЛА по Азербайджану МИД Турции выразил поддержку Азербайджану после атаки дронов на Нахичевань

Турция выражает поддержку Азербайджану после заявления Баку об атаке иранских беспилотников на Нахичевань, говорится в заявлении турецкого МИД. В министерстве призвали к немедленному прекращению ударов по территории третьих стран на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Мы вновь подчеркиваем необходимость немедленного прекращения нападений, направленных против третьих стран в регионе и повышающих риск распространения войны. Турция, как и всегда, будет и впредь поддерживать Азербайджан, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в атаке на Нахичевань были задействованы четыре иранских беспилотника. Их целью были объекты гражданской инфраструктуры. Под ударом, в частности, оказалось здание средней школы. В военном ведомстве подчеркнули, что ожидают от Тегерана прекращения попыток отрицать очевидное.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности страны заявил, что лица, ответственные за атаку БПЛА на Нахичевань, являются «людьми без чести». Глава государства пообещал, что они «пожалеют», пригрозив им «Железным кулаком».