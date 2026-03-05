«Отсюда не сбежишь»: военэксперт заявил о безвыходном положении США в Иране Военэксперт Артамонов: США не смогут выйти из войны с Ираном, как в Афганистане

Соединенные Штаты не смогут завершить конфликт с Ираном так же, как это было сделано в Афганистане, заявил NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. При этом, по его словам, оружейные резервы Вашингтона уже стремительно сокращаются.

США столкнулись с дилеммой, с которой на памяти последних двух-трех поколений сталкиваться не приходилось. Начиная со времен Первой мировой войны у Штатов никогда не было недостатка оружия, всегда были необходимые резервы, чтобы вести те боевые действия, которые они считали нужными. Они по большей части вели малые войны, на то и были рассчитаны их арсеналы. Когда США затягивали долгосрочные конфликты, возникали проблемы, и они решались путем отхода — как во Вьетнаме, так и в Афганистане. В эпоху иранской войны у Штатов возникла такая ситуация, из которой выйти самостоятельно невозможно, — высказался Артамонов.

Он подчеркнул, что за более чем столетний период своей истории США впервые столкнулись с таким мощным противником, не имея за спиной никакого военного блока, который мог бы их поддержать. По словам эксперта, сейчас Вашингтон находится в противостоянии с влиятельной региональной державой, поддерживаемой мировыми лидерами — Китаем и Россией.

Получается, что не США теперь решают, когда закончится конфликт. Уйти в данный момент — это проиграть, причем не данное сражение и не данную войну, а мир. Потому что уход страны, поставившей себя выше международных правил, означает фиаско со всеми вытекающими последствиями. Это не Афганистан, отсюда не сбежишь, — заключил Артамонов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Иран имеет преимущество в затяжной войне с США. По его словам, ситуация на фронте показывает, что Тегеран тщательно подготовился к длительному конфликту.