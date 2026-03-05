В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США

В Иране заявили о готовности своих «храбрых сынов» к наземной операции США Секретарь Совбеза Лариджани: Иран готов к наземной операции США

Иран готов к наземной операции США, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани. На своей странице в соцсети X он отметил, что Тегеран намерен опозорить «подлых» американцев.

Некоторые американские чиновники говорили о своем намерении проникнуть в Иран по суше. Храбрые сыны имама Хомейни и имама Хаменеи ждут вас, чтобы опозорить подлых американских официальных лиц тысячами убитых и пленных, — написал он.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил NEWS.ru, что Соединенные Штаты могут направить вооруженные силы в Иран в случае военного вторжения Тегерана в Израиль. По его словам, сухопутная операция станет слишком обременительной для главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого Трамп не исключил возможности проведения наземной операции в Иране. Американский президент заявил, что не боится такого развития событий. Однако, по его словам, войска на земле могут не понадобиться.