Страны Запада регулярно используют ложные предлоги для нападения на другие страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT. По ее словам, ситуация с Ираном «раскрыла карты».

В отношении других стран Запад, включая Соединенные Штаты, всегда использует ложные предлоги. На этот раз они, наконец, в последние дни, в дни, предшествовавшие нападению и во время нападения [на Иран], они действительно раскрыли свои карты: они сказали, что истинная причина нападения — смена режима, — сказала Захарова.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенным Штатам не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Таким образом он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году. Тогда дипломат показал в ООН пробирку с якобы боевым штаммом сибирской язвы, заявив о нарушении Ираком резолюции Совбеза. Это дало повод Вашингтону для военного вторжения в государство.

Прежде The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.