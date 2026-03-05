Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 18:33

Захарова обвинила Запад в нападениях на другие страны под ложным предлогом

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны Запада регулярно используют ложные предлоги для нападения на другие страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT. По ее словам, ситуация с Ираном «раскрыла карты».

В отношении других стран Запад, включая Соединенные Штаты, всегда использует ложные предлоги. На этот раз они, наконец, в последние дни, в дни, предшествовавшие нападению и во время нападения [на Иран], они действительно раскрыли свои карты: они сказали, что истинная причина нападения — смена режима, — сказала Захарова.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенным Штатам не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Таким образом он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году. Тогда дипломат показал в ООН пробирку с якобы боевым штаммом сибирской язвы, заявив о нарушении Ираком резолюции Совбеза. Это дало повод Вашингтону для военного вторжения в государство.

Прежде The New York Times со ссылкой на информированный источник сообщала, что американская разведка еще до начала войны США и Израиля против Ирана приступила к тайным поставкам оружия курдским формированиям. Целью секретной программы было создание кризиса в сфере безопасности и отвлечение внимания иранского руководства.

Мария Захарова
МИД РФ
Запад
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Авантюра Трампа в Иране, мощная атака на Саратов: что будет дальше
Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии
Билеты по 700 тысяч, долги за отель: россияне не могут улететь из Таиланда
В Азербайджане назвали безумием удар иранских БПЛА по Нахичевани
«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи
Цаликов предстал в эпатажном образе на одной из картин Булгакова
«Не про размер»: Бондарчук назвала главный секс-символ России среди актеров
Лукашенко помиловал 11 женщин в преддверии 8 Марта
Иран обвинил США в убийстве более 100 моряков
Названа новая цель атак Ирана в Абу-Даби
Названы главные недостатки современных женщин
«Дочки» «Роснефти» получили неожиданный подарок от США
«Они умерли»: Солнцев о потере волос после салона красоты
Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню
Трамп анонсировал закон о спасении США
Трамп жестко оскорбил Испанию за отказ от сотрудничества
Муж бросил жену и изнасилованного сына: семейная драма из Крыма
Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады
В Петрозаводске загорелось здание краеведческого музея
«Красного света не было»: Песков о делах против крупных чиновников
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.