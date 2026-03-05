Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню Число погибших при ударах Израиля по Ливану выросло до 102 человек

Число погибших в результате израильских ударов по территории Ливана с начала новой волны эскалации достигло 102 человек, передает ливанское национальное агентство NNA. По предварительной информации, еще как минимум 638 человек получили ранения. По словам медиков, число погибших и пострадавших может возрасти, так как в больницы продолжают поступать новые раненые.

Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, 2 марта, до полудня четверга, 5 марта, возросло до 102 погибших и 638 раненых, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудар по столице Ливана, в результате которого погибли три человека. По информации ЦАХАЛ, операция проводилась с целью ликвидации конкретного лица. Личность убитого пока не раскрывается.

До этого Израиль ударил по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек получили ранения. По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на этой неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека.