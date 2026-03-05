Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:14

Число жертв ударов Израиля по Ливану перевалило за сотню

Число погибших при ударах Израиля по Ливану выросло до 102 человек

Фото: Bilal Jawich/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в результате израильских ударов по территории Ливана с начала новой волны эскалации достигло 102 человек, передает ливанское национальное агентство NNA. По предварительной информации, еще как минимум 638 человек получили ранения. По словам медиков, число погибших и пострадавших может возрасти, так как в больницы продолжают поступать новые раненые.

Число жертв израильской агрессии с рассвета понедельника, 2 марта, до полудня четверга, 5 марта, возросло до 102 погибших и 638 раненых, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль нанес авиаудар по столице Ливана, в результате которого погибли три человека. По информации ЦАХАЛ, операция проводилась с целью ликвидации конкретного лица. Личность убитого пока не раскрывается.

До этого Израиль ударил по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек получили ранения. По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на этой неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека.

Ливан
Израиль
жертвы
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ОАЭ впервые появился на публике и высказался войне
СК возбудил дело после поджога школьником автозаправки
Украинец напал на сотрудника ТЦК с ножом
«Вопиющее преступление»: США лишили пресной воды часть населения Ирана
«Один звонок, и я тут»: гандболистка Вяхирева о выступлении за Россию
ВСУ разгромили Донбасс на астрономическую сумму
Безруков поделился планами на молодых актеров МХАТ
В Екатеринбурге ищут загадочно пропавшую пермячку
Замена Гузеевой, роман с женатым, поцелуй с Петровым: как живет Аронова
Бастрыкин подвел итоги 15-летней работы Следкома
В Иране определились со сроками выбора лидера страны
Раскрыто, сколько украинских военных получили пожизненные сроки
В МИД отреагировали на заявления об обязанности китайцев служить в ВС РФ
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Ближнему Востоку
Стало известно, сколько судей оказались под прицелом СК
«Продолжим поддерживать»: Макрон дал обещание Киеву после атаки на Иран
Россиянам раскрыли топ-3 ошибки при участии в ПДС
В Сети распространилось приглашение на «прощальный вечер» Симоньян
Американскую авиабазу Харир в Ираке разнесли в пух и прах
США выдали Венесуэле официальную индульгенцию
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.