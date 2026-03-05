Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 19:52

«Пустое место»: Трамп публично оскорбил сына Хаменеи

Трамп заявил, что намерен участвовать в выборе нового лидера Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично участвовать в процессе определения преемника верховного лидера Ирана. В интервью изданию Axios американский лидер назвал сына погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи пустым местом.

Они теряют время. Сын Хаменеи — пустое место. Я должен участвовать в назначении, как с [Родригес] Делси в Венесуэле, — заявил Трамп.

Тем временем военный историк Михаил Поликарпов предположил, что Али Хаменеи, погибший в результате ракетной атаки Израиля и США, сознательно принял смерть, выбрав путь мученика. По его словам, аятолла отказался «бегать» от американо-израильских ударов. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внучка Захра, невестка и зять.

Также Трамп резко раскритиковал Испанию, назвав ее лузером и некомандным игроком. Причиной недовольства стал отказ Мадрида предоставить военные базы для американских самолетов во время конфликта с Ираном, а также нежелание королевства повышать оборонные расходы до 5% ВВП.

Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
политика
