05 марта 2026 в 20:52

«Димочка, извини»: Рудова отказалась причислять Нагиева к секс-символам

Наталья Рудова Наталья Рудова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Наталья Рудова не согласилась с тем, что шоумена и телеведущего Дмитрия Нагиева можно назвать секс-символом. По ее мнению, которое приводит корреспондент NEWS.ru, сейчас список самых желанных мужчин возглавляет голливудский актер Джейкоб Элорди, снявшийся в фильме «Грозовой перевал».

Нет, конечно. Димочка, извини. В данный момент, мне кажется, весь мир умирает по Джейкобу Элорди. После «Грозового перевала» низкий поклон. Никогда на него не смотрела, как на пацана, но после этого фильма прям даже не знаю. А женщиной я назову себя, — заявила она.

Ранее актер Юра Борисов оказался самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных социальных сетях. По словам аналитиков, звезда фильма «Анора» набрал 19% от всех упоминаний актеров в отечественном интернет-сегменте. Второе место по количеству упоминаний занял Александр Петров (16%), третье — Дмитрий Нагиев (10%).

До этого Элорди предложили сыграть роль нового Джеймса Бонда. Известно, что предложение поступило от студии Amazon, которая с 2021 года владеет правами на франшизу.

