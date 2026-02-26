Аналитики назвали самого обсуждаемого актера в русскоязычных соцсетях Юра Борисов стал самым упоминаемым российским артистом в соцсетях

Актер Юра Борисов оказался самым обсуждаемым российским артистом в русскоязычных социальных сетях, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По словам аналитиков, звезда фильма «Анора» набрал 19% от всех упоминаний актеров в отечественном интернет-сегменте.

Второе место по количеству упоминаний занял Александр Петров (16%), третье — Дмитрий Нагиев (10%). Кроме того, в пятерку лидеров вошли Сергей Безруков (9%) и Гоша Куценко (7%). Шестую строчку рейтинга занял Никита Кологривый (5%), а Иван Янковский (4%) — седьмое место.

Ранее сообщалось, что австралийскому актеру Джейкобу Элорди, известному по ролям в фильмах «Франкенштейн» и «Грозовой перевал», предложили сыграть роль нового Джеймса Бонда. По информации источника, предложение поступило от студии Amazon, которая с 2021 года владеет правами на франшизу.

До этого звезда сериала «Слово пацана» Вячеслав Копейкин признался, что предпочитает не заканчивать отношения самостоятельно. Актер рассказал, что всегда ждет болезненного решения от другого человека, однако не стремится «не быть плохим».