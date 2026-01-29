Развод Петрова, «Бриджертоны» и другие новинки: что смотреть на неделе

Конец января принес премьеры на любой вкус: от семейных катастроф и загадочных британских детективов до романтических интриг на балах. NEWS.ru собрал главные новинки недели с 29 января по 5 февраля 2026 года для любого настроения.

«Папа может»

Комедийная семейная история о выживании отца четырех детей, когда жена уезжает на Мальдивы

Для тех, кто любит легкие семейные комедии, фанатам Реввы и всем, кто знает, каково совмещать карьеру и детей.

Виктор привык решать бизнес-проблемы, но домашний хаос бросает ему настоящий вызов. Каждое утро начинается с горы немытой посуды, детских вопросов и неожиданных сюрпризов — и ни одна бизнес-стратегия тут не поможет. Александр Ревва блестяще демонстрирует, как корпоративный герой превращается в чудо-родителя.

Премьера: 29 января в кинотеатрах.

В ролях: Александр Ревва, Глафира Тарханова, Никита Конкин, Виталия Корниенко, Елена Балабанова, Елена Валюшкина, Алина Алексеева, Никита Тарасов, Николай Наумов, Данила Якушев.

«Комментируй это»

Остроумная драма о необычном социальном эксперименте

Подойдет любителям психологических комедий и искреннего юмора.

Катя и Иван на грани развода и решают попробовать необычную терапию: месяц с ними живет комментатор, который проговаривает вслух все их мысли и чувства. Александр Петров и Юлия Хлынина показывают, как можно одновременно ругаться и влюбляться заново.

Премьера: 29 января в кинотеатрах.

В ролях: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Егор Корешков, Сергей Бурунов, Юлия Снигирь, Александра Бабаскина, Денис Самойлов, Анастасия Стежко.

«Бриджертоны. Четвертый сезон»

Продолжение романтического сериала с балами, интригами и любовными искушениями в высшем свете Лондона XIX века

Для тех, кто любит «Бриджертонов», исторические романы и истории с романтической интригой.

Бенедикт, второй сын семейства Бриджертонов, художник и легкомысленный повеса, встречает Софи Беккет на балу-маскараде. Люк Томпсон и Йерин Ха придают новому сезону полюбившегося сериала легкость и харизму, делая даже дворцовые интриги очень реалистичными.

Премьера: первая часть — 29 января 2026 года; вторая часть — 26 февраля на Netflix.

В ролях: Люк Томпсон, Йерин Ха, Джонатан Бейли, Симона Эшли, Никола Кохлан, Люк Ньютон, Клаудия Джесси, Ханна Додд.

«Дети перемен. Второй сезон»

Драма о семье и выживании в 1990-е с долей юмора

Для тех, кто любит семейные драмы с элементами комедии и историй о выживании в переломные годы страны.

Флора Борисовна теперь не просто мама, а глава собственной группировки. Ее бизнес процветает: загородный дом, охрана, бронированный автомобиль — жизнь, о которой она раньше могла только мечтать. О прошлом напоминают лишь сыновья и бывшие мужья. Руслан заботится о больном отце, Юра вернулся в город, чтобы воссоединить семью, но похоже, что это важно только ему, а Петр настроен против матери и строит планы мести, чтобы вернуть все, что считает украденным.

Премьера: 29 января на Start, Wink.

В ролях: Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Виктория Исакова, Лев Зулькарнаев, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Андрей Максимов, Артем Кошман, Софья Лебедева.

«Исчезнувший»

Британский детектив с атмосферой замкнутого пространства и изощренными сюжетными поворотами

Для тех, кто любит детективы, психологические триллеры и мини-сериалы, где каждая деталь может стать ключевой.

Элис и Том отправляются в романтическое путешествие, но в поезде Том неожиданно пропадает. Элис пытается его найти и постепенно раскрывает темные тайны, которые скрывал ее возлюбленный. На пути ей приходится разгадывать интриги и сталкиваться с опасностями, о которых она и не подозревала. Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко удивляет драматическим диапазоном.

Премьера: 1 февраля на Amazon Prime Video.

В ролях: Кейли Куоко, Сэм Клафлин, Маттиас Швайгхефер, Карин Вьяр, Симон Абкарян, Дар Зузовски, Оливье Са.

