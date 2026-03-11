Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 03:19

Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной

Депутат Кошелев: счета за ЖКХ сократят весной при уменьшении трат на отопление

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С приходом тепла квитанции за коммунальные услуги станут легче для части россиян, сообщил ТАСС первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Платежи за ЖКХ снизятся у граждан, которые оплачивают отопление по счетчикам, а также у жителей регионов, где плату берут только в отопительный сезон.

Это самый справедливый подход — платить только за то тепло, которое реально потребили. Он будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов,подчеркнул парламентарий.

С 1 марта 2025 года в России изменился порядок расчетов: оплата по факту потребления в период холодов стала приоритетной. В регионах с системой равномерного внесения платы за тепло круглый год, прежний порядок сохранится, но выбрать его теперь нельзя.

Россияне, у которых в февральских квитанциях за ЖКУ по-прежнему указан срок оплаты до 10 марта, могут оплатить их до 15 марта. С 1 марта вступили в силу новые правила, когда платежные документы должны приходить до 5-го числа, а оплачивать услуги за прошлый месяц теперь нужно не позднее 15-го числа.

Госдума
ЖКХ
тепло
счетчики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новое направление трансплантологии стало в России бесплатным
Диппредставительство США попало под удар БПЛА в Багдаде
Депутат раскрыл нюанс оформления пособия по беременности и родам
Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной
Экс-жена Березовского продает «смертельный» особняк за $27 млн
«Захват по-дружески». Трамп угрожает Кубе: что именно с ним там сделают
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области погибли два человека
Украинский полк под своим брендом «втюхивает» кофе, мед и джем
Выявлен регион России, в котором производится больше всего колбасы
Трамп сделал хвастливое заявление о новом НПЗ в Техасе
Полутвердый сыр в РФ теперь будет производиться по особым технологиям
Энергетик ответил, какие страны начнут конкурировать за российскую нефть
Карлсон назвал истинную причину войны США и Израиля против Ирана
Зеленского уличили в скрытности вокруг ситуации с «Дружбой»
Как прошел разговор Путина и Трампа: пять главных выводов
Моряков подлодки США «заперли» в каютах для предотвращения новой войны
Дроны ВСУ дважды за день атаковали город в Запорожской области
Песков прояснил ситуацию с новым саммитом Путина и Трампа
Средства ПВО отражают атаку БПЛА на Сочи
Два российских аэропорта временно закрыли небо
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.