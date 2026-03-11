Названа категория россиян, которым сократят счета за ЖКХ этой весной Депутат Кошелев: счета за ЖКХ сократят весной при уменьшении трат на отопление

С приходом тепла квитанции за коммунальные услуги станут легче для части россиян, сообщил ТАСС первый зампред комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Платежи за ЖКХ снизятся у граждан, которые оплачивают отопление по счетчикам, а также у жителей регионов, где плату берут только в отопительный сезон.

Это самый справедливый подход — платить только за то тепло, которое реально потребили. Он будет стимулировать к более рациональному использованию ресурсов и снижению расходов, — подчеркнул парламентарий.

С 1 марта 2025 года в России изменился порядок расчетов: оплата по факту потребления в период холодов стала приоритетной. В регионах с системой равномерного внесения платы за тепло круглый год, прежний порядок сохранится, но выбрать его теперь нельзя.

Россияне, у которых в февральских квитанциях за ЖКУ по-прежнему указан срок оплаты до 10 марта, могут оплатить их до 15 марта. С 1 марта вступили в силу новые правила, когда платежные документы должны приходить до 5-го числа, а оплачивать услуги за прошлый месяц теперь нужно не позднее 15-го числа.